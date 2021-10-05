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У Bloodborne может появиться ремастер и сиквел от Bluepoint

У Bloodborne может появиться ремастер и сиквел от Bluepoint
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Недавно Sony объявила о покупке студии Bluepoint Games. Тогда же стало известно, что команда делает оригинальный проект, а бывший редактор издания IGN Колин Мориарти поделился деталями разработки.

По его словам, Bluepoint может делать и ремастер, и сиквел Bloodborne. При этом об участии FromSoftware ничего не сообщается — существует вероятность, что разработка ведётся без студии. Информацией поделился источник журналиста, который якобы до анонса рассказал про создание «Росомахи» от Insomniac.

Пока что к информации лучше относиться со скепсисом и дождаться анонса от Sony или Bluepoint.

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