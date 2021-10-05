Для Assassin's Creed Valhalla вышел крупный патч 1.3.2 с поддержкой виртуального музея

Только что вышло обновление 1.3.2 для Assassin's Creed Valhalla — это подготовительный патч для «Интерактивного тура» про викингов.

В нём мир игры превратится в безопасное место, которое можно свободно исследовать для изучения Норвегии и Англии девятого века. На этот раз музей реализован иначе: игроки возьмут на себя роль различных персонажей со своей ролью и задачей. Это поможет ближе познакомиться с историей викингов и прочувствовать быт и нравы сурового скандинавского народа.

В обновлении также исправили ошибки в дополнениях «Осада Парижа​» и «Гнев друидов​», повысили стабильность и производительность игры. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.

Новость по теме Фестиваль Дикой Охоты и патчи — развитие Assassin's Creed Valhalla в октябре и ноябре

Размер обновления:

Xbox Series X|S: 24.09 ГБ;

ГБ; Xbox One: 19.4 ГБ;

ГБ; PlayStation 5: 8.54 ГБ;

ГБ; PlayStation 4: 10.84 ГБ;

ГБ; PC: 20.42 ГБ.

«Интерактивный тур: эпоха викингов​» выйдет бесплатно 19 октября. Следующее крупное обновление «Вальгаллы» появится до конца осени.