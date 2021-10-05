Для Assassin's Creed Valhalla вышел крупный патч 1.3.2 с поддержкой виртуального музея

Только что вышло обновление 1.3.2 для Assassin's Creed Valhalla — это подготовительный патч для «Интерактивного тура» про викингов.
В нём мир игры превратится в безопасное место, которое можно свободно исследовать для изучения Норвегии и Англии девятого века. На этот раз музей реализован иначе: игроки возьмут на себя роль различных персонажей со своей ролью и задачей. Это поможет ближе познакомиться с историей викингов и прочувствовать быт и нравы сурового скандинавского народа.
В обновлении также исправили ошибки в дополнениях «Осада Парижа» и «Гнев друидов», повысили стабильность и производительность игры. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
Размер обновления:
- Xbox Series X|S: 24.09 ГБ;
- Xbox One: 19.4 ГБ;
- PlayStation 5: 8.54 ГБ;
- PlayStation 4: 10.84 ГБ;
- PC: 20.42 ГБ.
«Интерактивный тур: эпоха викингов» выйдет бесплатно 19 октября. Следующее крупное обновление «Вальгаллы» появится до конца осени.
- 5 октября 2021
-
15:00
-
14:57
-
14:38
-
13:36
-
13:26
-
13:04
-
13:03
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:06
-
11:26
-
11:05
-
10:09
-
09:54
-
09:17
-
01:56
-
00:51
-
00:25
- 4 октября 2021
-
21:52
-
20:07
-
20:03
-
19:47
-
19:16
-
19:11
-
18:20
-
18:19
-
18:04
-
17:43
-
15:28
-
14:46
-
14:16
-
13:24
-
13:19
-
12:31