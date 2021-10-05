В Far Cry 6 нашли тизеры новой Far Cry с королевской битвой

Блогер JorRaptor нашёл в Far Cry 6 намёки на новую часть серии — и, похоже, мультиплеерную. Тизер можно найти самостоятельно на пирсе одного из регионов — у ящиков для погрузки в углу установлен QR-код.
После его сканирования можно посмотреть 6-секундный ролик, где схематично показывают снежную местность, древние постройки в духе Far Cry 4 и три индикатора игроков. Это удивляет, ведь во всех частях серии с кооперативом можно было играть только вдвоём.
Вдобавок появляются иконки животных, после чего показывают сцены нападения бронированного хищника на человека, и все три индикатора игроков превращаются в черепа.
Основная теория заключается в том, что Ubisoft намекает на королевскую битву по Far Cry, местом действия которой станет Кират из четвёртой части. Или карта будет создана на основе локаций предыдущих частей, как это делают в Call of Duty: Warzone.
Far Cry 6 выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Вчера нашли рекламу игры с Анастасией Ивлеевой, а также показали начало сюжетной кампании.
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