Вышел первый тизер приквела «Игры престолов» — «Дома Дракона»

Сервис HBO Max представил первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов» про войну между Таргариенами. Премьера шоу состоится в 2022 году, точную дату не назвали.

В небольшом ролике показали железный трон, Таргариенов и сражения на мечах.

Сюжет шоу расскажет о войне между Таргариенами под названием «Танец драконов». Местом действия станет Вестерос, а события произойдут за 150 лет до происходящего в «Игре престолов».

Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит (Деймон Таргариен), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма Д’Арси (Рейнира Таргариен) и многие другие.

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