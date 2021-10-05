В мире New World есть объяснение, почему нет ездовых животных

После выхода New World игроки заметили, что в игре нет вьючных животных, на которых можно передвигаться по миру или взвалить часть снаряжения. Вероятнее всего, что разработчики попросту не успели добавить их в игру. Пользователь ParadiftShigm обнаружил в игре записку, которая проясняет этот момент.

После недавнего всплеска травм спины врачи Аетернума вынуждены предупредить путников, кто перевозит товары между населёнными пунктами:



Пожалуйста, запомните — в Аетернуме НЕТ вьючных животных. Ни одна лошадь или осёл не будут тянуть вашу телегу, нести ваш рюкзак или терпеть на себе наездника. Все попытки приручить или одомашнить этих животных приводят к травмам и множеству ругательств.



Поэтому важно перевозить столько товаров, сколько СМОЖЕТ унести ваша спина. Не перегружайте свои ранцы и тележки. Это не Старый Свет. В Аетернуме мы несём всё на своих плечах.



Ваши суставы ещё скажут вам спасибо!

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Подобное объяснение не значит, что Amazon Games не добавит вьючных животных в дальнейших обновлениях. Помимо пеших прогулок, в игре также доступно быстрое перемещение между поселениями.

New World — MMORPG, вышедшая 28 сентября после многочисленных переносов. Из-за числа желающих поиграть разработчикам пришлось временно запретить создание новых персонажей на переполненных серверах. На прошедших выходных пиковый онлайн игры в Steam преодолел рубеж в 900 тыс. человек.