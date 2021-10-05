Кастомизация персонажей, сюжет и сезоны — детали Forza Horizon 5
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Авторы Forza Horizon 5 поделились новыми подробностями гоночной аркады во время стрима. Разработчики сделали большой акцент на глубокой кастомизации персонажей и небольших сюжетных главах под названием Horizon Stories.
Новые детали Forza Horizon 5
- Обновлённая кастомизация персонажей позволит создавать героев с различными причёсками, стилями одежды и многим другим. Также будут доступны персонажи с протезами — таким образом Microsoft расширяет свою инициативу по улучшению игр для людей с ограниченными возможностями
- За завершение различных событий в игровом мире пользователи получат награды, которые можно обменять на новые автомобили
- В игре особую роль займут Horizon Stories. Это сюжетные главы, которые можно будет проходить различными способами
- В игре будет всё поделено на сезоны. Первый, летний, стартует 5 ноября. После его завершения игровая карта изменится под стиль следующего
Forza Horizon 5 выйдет 9 ноября для ПК, Xbox One и Xbox Series. С релиза гоночная аркада попадёт в Xbox Game Pass, а предзаказавшие Premium-издание смогут играть уже 5 числа.
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