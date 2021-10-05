Интерфейс веб-магазина Xbox начали масштабно менять

Microsoft обновила дизайн веб-версии Xbox Store, но пока только для Канады. Теперь цифровой магазин больше похож на консольный вариант. Компания переработала внешний вид и другие элементы.
В глаза сразу же бросается тёмный тон магазина — раньше страницы были светлыми. Вместе с этим улучшили навигацию, описание игр и просмотр галереи, а также ввели несколько нововведений, включая добавление в список желаемого и просмотр доступных языков.
Свежий дизайн теперь выглядит так
Посмотреть на новый дизайн может любой пользователь. Для этого достаточно промотать в самый низ страницы и переключиться на канадскую версию. Когда Xbox Store обновится в России и других регионах — не ясно.
Разработчики Forza Horizon 5 поделились деталями гонки. В новой части франшизы будет более глубокая кастомизация персонажей, сюжетные главы и многое другое.
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