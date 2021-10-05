Вышла Nickelodeon All-Star Brawl – файтинга с Губкой Бобом, Котопсом и другими
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GameMill Entertainment выпустила Nickelodeon All-Star Brawl — файтинга с элементами платформера, в котором столкнутся герои из мультсериалов студии Nickelodeon.
В игре 20 арен, вдохновлённых мультфильмами компании. Персонажей на старте тоже 20, включая ключевых героев из «Губки Боба», «Котопса», «Черепашек-ниндзя» и «Настоящих монстров».
Играбельные персонажи
Игра вышла на всех актуальных платформах:
- На ПК в Steam (930 рублей, со скидкой до 11 октября — 744 рубля)
- PS4 и PS5 (3579 рублей, со скидкой PS Plus — 2863 рубля)
- Xbox Series и Xbox One ($49,99, со скидкой до 11 октября — $39,99)
- Nintendo Switch (4499 рублей, со скидкой до 6 октября — 3599 рублей)
Также ещё до релиза игры утёк список героев, которых планируют добавить в ближайших обновлениях:
- Джимми Нейтрон из «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»;
- Мистер Крабс, Планктон, Сквидвард из «Губка Боб Квадратные Штаны»;
- Томми Пиклз из «Ох, уж эти детки»;
- Влад Мастерс из «Дэнни-призрака»;
- Зуко из «Аватара»;
- Рокко из «Новая жизнь Рокко».
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