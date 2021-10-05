Вышла Nickelodeon All-Star Brawl – файтинга с Губкой Бобом, Котопсом и другими

GameMill Entertainment выпустила Nickelodeon All-Star Brawl — файтинга с элементами платформера, в котором столкнутся герои из мультсериалов студии Nickelodeon.

В игре 20 арен, вдохновлённых мультфильмами компании. Персонажей на старте тоже 20, включая ключевых героев из «‎Губки Боба», «‎Котопса», «‎Черепашек-ниндзя» и «‎Настоящих монстров».

Играбельные персонажи

Игра вышла на всех актуальных платформах:

На ПК в Steam ( 930 рублей, со скидкой до 11 октября — 744 рубля)

рублей, со скидкой до 11 октября — рубля) PS4 и PS5 ( 3579 рублей, со скидкой PS Plus — 2863 рубля)

рублей, со скидкой PS Plus — рубля) Xbox Series и Xbox One ($ 49,99, со скидкой до 11 октября — $ 39,99 )

со скидкой до 11 октября — $ ) Nintendo Switch (4499 рублей, со скидкой до 6 октября — 3599 рублей)

Также ещё до релиза игры утёк список героев, которых планируют добавить в ближайших обновлениях: