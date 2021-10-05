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Вышла Nickelodeon All-Star Brawl – файтинга с Губкой Бобом, Котопсом и другими

Вышла Nickelodeon All-Star Brawl – файтинга с Губкой Бобом, Котопсом и другими
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GameMill Entertainment выпустила Nickelodeon All-Star Brawl — файтинга с элементами платформера, в котором столкнутся герои из мультсериалов студии Nickelodeon.

В игре 20 арен, вдохновлённых мультфильмами компании. Персонажей на старте тоже 20, включая ключевых героев из «‎Губки Боба», «‎Котопса», «‎Черепашек-ниндзя» и «‎Настоящих монстров».

Играбельные персонажи

Играбельные персонажи

Игра вышла на всех актуальных платформах:

  • На ПК в Steam (930 рублей, со скидкой до 11 октября — 744 рубля)
  • PS4 и PS5 (3579 рублей, со скидкой PS Plus — 2863 рубля)
  • Xbox Series и Xbox One ($49,99, со скидкой до 11 октября — $39,99)
  • Nintendo Switch  (4499 рублей, со скидкой до 6 октября — 3599 рублей)

Также ещё до релиза игры утёк список героев, которых планируют добавить в ближайших обновлениях:

  • Джимми Нейтрон из «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения»;
  • Мистер Крабс, Планктон, Сквидвард из «Губка Боб Квадратные Штаны»;
  • Томми Пиклз из «Ох, уж эти детки»;
  • Влад Мастерс из «Дэнни-призрака»;
  • Зуко из «Аватара»;
  • Рокко из «Новая жизнь Рокко».
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