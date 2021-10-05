В стратегии Paradox играют больше, чем в Civilization и Total War

На Reddit обратили внимание, что стратегии Paradox оказались популярнее мастодонтов жанра вроде Civilization и Total War. Пользователи даже собрали статистику с 2013 года в качестве наглядного примера.
На первом графике собрали стратегии Paradox (PDS) вместе со всеми выпусками Civilization и Total War. Первое время все бренды стабильно увеличивали аудиторию, однако постепенно первенство удалось забрать проектам Paradox — инициативу издатель перехватил в 2020 году.
Локомотивом Total War стала Warhammer II — единственная часть серии, которая после выхода даже увеличивала аудиторию. У других проектов, включая Rome II и Three Kingdoms, число игроков после пика заметно падает. Warhammer II даже спустя полтора года после релиза удалось обойти свежую Three Kingdoms.
У Civilization график релизов скромнее — тут в основном соревнуются пятая и шестая части. Более свежему релизу потребовалось аж три года, чтобы нагнать аудиторию предшественницы. А вот космическая Beyond Earth в течение года растеряла почти всех игроков.
У Paradox же много серий, но самыми популярными выступили Hearts of Iron и Europa Universalis IV. В прошлом году благодаря релизу Crusader Kings 3 случился заметный рост у всей серии. Также себя отлично ощущает Stellaris.
В целом у Paradox позитивная динамика, однако в компании происходят какие-то перестановки — недавно стало известно об отмене сразу нескольких проектов, объявив о желании сосредоточиться на проверенных брендах и жанрах, то есть стратегиях.
Как там поживает проклятая Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, которая несколько раз переносилась и потеряла команду разработчиков, большой вопрос.
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