Док-станция Nintendo Switch OLED почему-то поддерживает 4K и 60 FPS

Ведущий канала Nintendo Prime рассказал о поддержке док-станцией Nintendo Switch OLED разрешения 4K и 60 FPS. Примечательно, что сама OLED-модель такой формат не выводит.

В комплекте с новой моделью консоли Nintendo идёт док-станция с поддержкой HDMI 2.0 — у обычной Switch лишь версия HDMI 1.4. По словам блогера, они совместимы с 4K-разрешением и 60 кадрами в секунду с выводом HDR. Однако в свежем устройстве стоит чип Tegra X1 — тот же, что и на обычной консоли.

Док-станция с поддержкой 4K и 60 FPS могут использовать в будущей Switch Pro, которая будет поддерживать масштабирование через DLSS обрабатывать всё это на системном уровне.

Автор ролика подчеркнул, что OLED-модель не предназначена для вывода 4K-изображения. Видимо, Nintendo использует эти устройства для выпуска новой консоли с повышенным разрешением.

Nintendo Switch OLED появится в продаже в США и Европе 8 октября. Россия получит консоль лишь 22 октября за 31 499 рублей.

28 сентября этот же блогер наглядно сравнил OLED и обычную модели Switch. Главное различие в ярком экране и более тонких рамках. Также в новом модели улучшили контрастность и четкость передачи цветов.