DOOM и Kingdom Hearts станут финальными DLC для Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo на финальной презентации по Super Smash Bros. Ultimate представила заключительный набор дополнений — для Mii-персонажей анонсировали костюмы по мотивам DOOM и Splatoon. Они появятся 18 октября за 72 рублей каждый.

Но главным анонсом стал последний, 89-й персонаж ростера — им стал Сора из Kingdom Hearts.

Благодаря поддержке наших партнёров Сора сможет выйти на Арену. Фанаты больше всего просили добавить его. Добавить героя в игру было невероятно сложно, но все рады, что в итоге всё получилось.

Герой традиционно вооружён ключ-клинком, а большинство его движений напрямую взяты из оригинальных игр.

Костюмы Соры в SSBU

Super Smash Bros. Ultimate — это кроссовер-файтинг с героями всевозможных игр. Он вышел пару лет назад, и теперь поддержка проекта подходит к концу. Сора станет 13-м дополнительным персонажем.