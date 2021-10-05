DOOM и Kingdom Hearts станут финальными DLC для Super Smash Bros. Ultimate
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Nintendo на финальной презентации по Super Smash Bros. Ultimate представила заключительный набор дополнений — для Mii-персонажей анонсировали костюмы по мотивам DOOM и Splatoon. Они появятся 18 октября за 72 рублей каждый.
Но главным анонсом стал последний, 89-й персонаж ростера — им стал Сора из Kingdom Hearts.
Благодаря поддержке наших партнёров Сора сможет выйти на Арену. Фанаты больше всего просили добавить его. Добавить героя в игру было невероятно сложно, но все рады, что в итоге всё получилось.
Герой традиционно вооружён ключ-клинком, а большинство его движений напрямую взяты из оригинальных игр.
Костюмы Соры в SSBU
Super Smash Bros. Ultimate — это кроссовер-файтинг с героями всевозможных игр. Он вышел пару лет назад, и теперь поддержка проекта подходит к концу. Сора станет 13-м дополнительным персонажем.
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