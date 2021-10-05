Дедушка наиграл в Red Dead Redemption 2 больше 2000 часов
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Пользователь reddit под ником IndyDrew85 рассказал историю про своего дедушку и Red Dead Redemption 2. В 2018 году он купил родственнику экшен Rockstar Games из-за его любви к вестернам, а уже к 2021-му тот наиграл более 2000 часов.
Три года назад парень сделал подарок своему дедушке и купил Xbox One для игры в Red Dead Redemption 2. IndyDrew85 предполагал, что игра точно понравится, но не ожидал такой вовлечённости. Затем мужчина заменил Xbox One на Xbox Series X, а вдобавок купил 4K-телевизор.
Дедушка был в восторге от новой картинки и графике благодаря новой консоли и телевизору.
По словам пользователя, его родственник до сих пор играет в экшен. Он провёл в тайтле 87 дней и выбил 92% достижений. Сам же геймер, видимо, не особо много времени посвящает Red Dead Redemption 2 — он наиграл всего восемь дней и 14 часов.
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