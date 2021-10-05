Анализ данных, новый движок и переработанный дриблинг — особенности Football Manager 2022
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SEGA и Sports Interactive поделились новыми деталями Football Manager 2022. Из особенностей: новый движок, система анализа данных и переработанный искусственный интеллект.
Особенности Football Manager 2022
- В игре появится раздел Data Hub. С ним игроки смогут углубиться в показатели футбольных матчей и изучать каждого игрока отдельно
- Вся отчётность и аналитика будет взята с реальных клубов — это поможет улучшить планирование перед матчами
- Data Hub позволит изучать и более мелкие элементы. Например, процентное выражение пасов головой и многие другие аспекты
- Football Manager 2022 предложит игрокам новый движок Match Engine. За счёт него виртуальные матчи станут более достоверными
- Благодаря обновлённому движку авторы переработали модели и анимации игроков, сделав их реалистичнее. Также изменения коснулись дриблинга, прессинга и касания мяча. Эти системы станут лучше и проще для пользователей
Football Manager 2022 выйдет 9 ноября ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. С релизм игра попадёт в Xbox Game Pass.
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