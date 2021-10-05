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«У нас лучшие продукты». Гендиректор Intel не видит в AMD конкурента

«У нас лучшие продукты». Гендиректор Intel не видит в AMD конкурента
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Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер рассказал о планах компании и отметил, что не видит в AMD конкурента, потому что её время и лидерство на рынке прошло. Однако Гелсингер ждёт начала противостояния с чипами Ryzen.

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По словам гендиректора компании, будущие процессоры Alder Lake и Sapphire Rapids будут настолько хороши, что продукты AMD даже не составят им конкуренцию. Гелсингер не отрицает заслуги AMD, но ставит продукты Intel гораздо выше.

Intel вернулась. У нас лучшие продукты, лучшие поставки, самое качественное программное обеспечение. Мы — самый уважаемый и престижный технологический бренд в отрасли.

Несмотря на такие слова об AMD, Гелсингер подчеркнул важность Apple. По его словам, Intel ещё есть над чем поработать для конкуренции с американской корпорацией, и компания будет всеми силами улучшать свои устройства и продукты.

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