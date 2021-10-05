Лавкрафт + священные писания: Forgive Me Father уйдёт в ранний доступ 26 октября

1C Entertainment объявила дату запуска ретро-шутера Forgive Me Father в ранний доступ Steam и GOG — это случится 26 октября.
Однако желающие могут попробовать новинку ещё раньше, ведь до 7 сентября пробная версия участвует в фестивале «Играм быть» — там доступны сотни демоверсий грядущих проектов независимых и небольших разработчиков. Среди них и затесалась Forgive Me Father.
Сам шутер, как и многие другие подобные релизы, вдохновляется классикой конца прошлого века — это касается и визуального стиля с сочетанием 2D и 3D, и геймплей с оружием без перезарядки, и десятками врагов против одного протагониста, и запутанные уровни.
Одной из особенностей Forgive Me Father, на это уже намекает само название, стало вплетение в геймплей священного писания. Её протагонист держит в одной руке в попытке сохранить человеческий образ. При этом главного героя можно выбрать — это либо священник, либо журналист. У каждого уникальный набор умения. В ранней версии, правда, будет только служитель Бога.
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