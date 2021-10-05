Конец эпохи: Rockstar спустя 12 лет удалила страницу Agent

Rockstar обновила сайт компании, удалив из раздела игр упоминание Agent — эксклюзива PlayStation 3, который Sony в 2009 году с помпой анонсировала, однако проект так и не материализовался. Официально публике за всё это время показали лишь логотип, но также утекали разные концепты и скриншоты.
По данным СМИ, игра пережила как минимум несколько перезагрузок — прорабатывать концепцию начали ещё в 2003 году, а выпустить проект хотели в 2010-м. События Agent должны были разворачиваться во времена Холодной войны, а геймплейно она должна была стать смесью The Saboteur и Metal Gear Solid.
Официально о прекращении производства игры никто так и не сообщил, а Take-Two и Rockstar активно обновляли права на торговую марку — вплоть до ноября 2018 года, когда Ведомство по патентам и товарным знакам США объявило Agent заброшенной ТМ.
Теперь Agent в списке игр Rockstar больше нет
Сейчас Rockstar готовится к выпуску двух переизданий: осенью планирует выход ремастера трилогии, состоящей из GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas, а в марте 2022 года — GTA 5 для PS5 и Xbox Series.
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