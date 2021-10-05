Новая королевская битва и море подарков: как Ubisoft празднует юбилей Ghost Recon

Ubisoft провела трансляцию к 20-летию Ghost Recon, где представила следующую игру по мотивам франшизы. Ожидаемо ей стала условно-бесплатная королевская битва от первого лица с сотней игроков на одной большой карте.

В Ghost Recon Frontiers предусмотрено несколько режимов, но ключевым станет «Экспедиция» — нечто в духе Тёмной зоны из The Division, где игроки набивают карманы нужными вещами и должны эвакуироваться со специальных площадок. В этот момент люди вокруг смогут попробовать отобрать у вас накопленное.

Записаться на тестирование можно на специальном сайте.

Ghost Recon Frontiers может стать уже четвёртой королевской битвой в актуальном портфолио Ubisoft, где уже выпущена HyperScape, готовится The Division: Heartland и тизерят батл-рояль по Far Cry.

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Вдобавок для GR Breakpoint анонсировали новое дополнение — «Родина». Оно выйдет уже 2 ноября.

Скриншоты Ghost Recon Frontiers:

Постер Ghost Recon Frontiers: