Новая королевская битва и море подарков: как Ubisoft празднует юбилей Ghost Recon

Ubisoft провела трансляцию к 20-летию Ghost Recon, где представила следующую игру по мотивам франшизы. Ожидаемо ей стала условно-бесплатная королевская битва от первого лица с сотней игроков на одной большой карте.
В Ghost Recon Frontiers предусмотрено несколько режимов, но ключевым станет «Экспедиция» — нечто в духе Тёмной зоны из The Division, где игроки набивают карманы нужными вещами и должны эвакуироваться со специальных площадок. В этот момент люди вокруг смогут попробовать отобрать у вас накопленное.
Записаться на тестирование можно на специальном сайте.
Ghost Recon Frontiers может стать уже четвёртой королевской битвой в актуальном портфолио Ubisoft, где уже выпущена HyperScape, готовится The Division: Heartland и тизерят батл-рояль по Far Cry.
Что ещё анонсировали:
- в магазине Ubisoft бесплатно отдают первую Ghost Recon для ПК
- на PS4, Xbox One и ПК дарят дополнение Fallen Ghost для Ghost Recon Wildlands
- на PS4, Xbox One и ПК дарят дополнение Deep State Adventure с Сэмом Фишером для Ghost Recon Breakpoint. Для его активации надо зайти в игру и перейти в раздел дополнений.
Вдобавок для GR Breakpoint анонсировали новое дополнение — «Родина». Оно выйдет уже 2 ноября.
Скриншоты Ghost Recon Frontiers:
Постер Ghost Recon Frontiers:
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