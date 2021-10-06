Стартовало бета-тестирование Battlefield 2042

Только что, 6 октября в 10:00 мск, начался доступ к бете Battlefield 2042. ​Она доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. Поиграть можно будет за четырёх оперативников на карте «Космодром» в классическом для серии режиме «Захват».

Новость по теме Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?

В течение 48 часов сыграть можно только по предзаказу или подписке ЕА Play. Тестирование для всех желающих откроется 8 октября в 10:00 мск и продлится до 10 числа.

В бете доступен только английский язык. Её можно стримить, записывать видео, выкладывать скриншоты и делиться впечатлениями в социальных сетях. По словам разработчиков, клиент для публичного теста был создан несколько месяцев назад и заметно отстаёт от актуальной версии шутера.

Геймплей с закрытой беты для СМИ

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В отличие от предыдущих частей франшизы, в ней не будет сюжетной кампании.