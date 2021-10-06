Для New World вышел первый патч, но без переноса персонажа

6 октября вышло первое обновление (версии 1.0.1) для New World от Amazon.
Несмотря на обещания разработчиков и просьбы игроков, переносить персонажей между серверами всё ещё нельзя. Однако команда заверила, что работа ведётся и возможность появится до конца недели. Как именно это можно будет сделать, расскажут в отдельном сообщении ближе к релизу обновления.
Версия 1.0.1 привнесла в игру исправление множества ошибок, «чтобы как только пользователи попадали в Аетернум, ничто не мешало им наслаждаться игрой».
Систему обнаружения АФК-игроков уже переработали: теперь она не позволит себя обмануть имитацией движения мышки, а время до отключения при бездействии сократили до 20 минут. Вдобавок при поиске сервера по нажатию клавиши Esc добавили окно подтверждения, чтобы игроки случайно не теряли своё место в очереди.
С полным списком изменений можно ознакомиться здесь.
New World — MMORPG от Amazon Games, выход которой состоялся 28 сентября. Её пиковый онлайн в Steam превысил 900 тысяч человек, в связи с чем разработчики даже временно запретили создавать новых персонажей на переполненных серверах.
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