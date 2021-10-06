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Wasteland 3 подешевела в Steam — в три раза до 725 рублей

Wasteland 3 подешевела в Steam — в три раза до 725 рублей
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Разработчики Wasteland 3 снизили цену на игру в Steam. Раньше RPG стоила 1999 рублей, а теперь её можно купить за 725 рублей. С чем связано снижение цены — неизвестно.

Вместе с этим авторы игры выпустили дополнение Cult of the Holy Detonation и издание Colorado Collection. DLC добавило новую территорию, врагов, свежее оружие и броню. В комплект издания входят сама Wasteland 3, сюжетные дополнения и экипировка. Набор сразу же стали продавать со скидкой за 693 рубля, то есть да, дешевле самой игры.

Wasteland 3 вышла в 2020 году на ПК, PS4 и Xbox One. Это тактическая RPG с элементами выживания и возможностью кооперативного прохождения в сеттинге зимнего постапокалипсиса.

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