Wasteland 3 подешевела в Steam — в три раза до 725 рублей

Разработчики Wasteland 3 снизили цену на игру в Steam. Раньше RPG стоила 1999 рублей, а теперь её можно купить за 725 рублей. С чем связано снижение цены — неизвестно.

Вместе с этим авторы игры выпустили дополнение Cult of the Holy Detonation и издание Colorado Collection. DLC добавило новую территорию, врагов, свежее оружие и броню. В комплект издания входят сама Wasteland 3, сюжетные дополнения и экипировка. Набор сразу же стали продавать со скидкой за 693 рубля, то есть да, дешевле самой игры.

Wasteland 3 вышла в 2020 году на ПК, PS4 и Xbox One. Это тактическая RPG с элементами выживания и возможностью кооперативного прохождения в сеттинге зимнего постапокалипсиса.

6 октября началось бета-тестирование Battlefield 2042. Доступ к нему получили только предзаказавшие шутер и владельцы подписки EA Play. Остальные смогут поиграть 8 октября.