Сервера беты Battlefield 2042 еле справляются с нагрузкой

Бета Battlefield 2042 стартовала меньше часа назад, но нагрузки в период ограниченного доступа хватило для начала перебоев — не все желающие могут попасть в игру, поскольку при подключении появляется ошибка о невозможности соединиться с серверами EA.
Наша проверка показала, что подобное сообщение действительно может появиться, но уже при повторной попытке мы смогли попасть в главное меню.
Некоторые пользователи отмечают, что даже после успешного входа в главное меню появляются проблемы при попытке начать подбор игроков — после нажатия «Играть» просто возникает «Неизвестная ошибка».
В течение 48 часов, до 10:00 мск 8 октября, сыграть в бету могут только предзаказавшие и подписчики EA Play. После этого доступ ещё на 48 часов откроют всем желающим. Сама игра выходит 19 ноября.
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