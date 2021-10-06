Сервера беты Battlefield 2042 еле справляются с нагрузкой

Бета Battlefield 2042 стартовала меньше часа назад, но нагрузки в период ограниченного доступа хватило для начала перебоев — не все желающие могут попасть в игру, поскольку при подключении появляется ошибка о невозможности соединиться с серверами EA.

Наша проверка показала, что подобное сообщение действительно может появиться, но уже при повторной попытке мы смогли попасть в главное меню.

Некоторые пользователи отмечают, что даже после успешного входа в главное меню появляются проблемы при попытке начать подбор игроков — после нажатия «Играть» просто возникает «Неизвестная ошибка».

Новость по теме Стартовало бета-тестирование Battlefield 2042

В течение 48 часов, до 10:00 мск 8 октября, сыграть в бету могут только предзаказавшие и подписчики EA Play. После этого доступ ещё на 48 часов откроют всем желающим. Сама игра выходит 19 ноября.