В честь выпуска Windows 11 дарят мороженое в Нью-Йорке

Windows 11 уже вышла, и свежую операционную систему может установить любой желающий с подходящим процессором. В честь запуска Microsoft сделала своё мороженое и бесплатно раздаёт его жителям Нью-Йорка.

Корпорация совместно с компанией Mikey Likes It Ice Cream сделали мороженое Bloomberry со вкусом черники. Своим видом оно напоминает обои, установленные по умолчанию в Windows 11. Угощение дают в Гарлеме и Ист-Виллидже.

Также Microsoft по традиции разместила рекламу новой ОС на стендах площади Таймс-сквер. Компания всегда демонстрирует свои новинки в самом «сердце» Нью-Йорка — получилось эффектно.

Если вы не знаете, где скачать Windows 11 бесплатно и как её установить, то можете ознакомиться с подробной информацией в нашей новости.