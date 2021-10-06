На The International 10 провели жеребьёвку — VP в группе с OG

Организаторы The International 10 провели жеребьёвку и разделили участников на две группы.
Российская команда Virtus Pro в группе сыграет с двукратными чемпионами OG. А Team Spirit — с Secret и PSG.LGD.
Всего на TI10 участвуют 18 команд, подёленные на две группы. Они сыграют в формате Best of Two. Занявшие первые 4 места отправляются в верхнюю сетку, остальные — в нижнюю. Последние команды в группах выбывают из турнира.
Группа A и B
Матчи будут играть параллельно друг другу уже с утра 7 октября. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. Следить за играми можно здесь.
The International 10 — юбилейный киберспортивный турнир по Dota 2 с призовым фондом более $ 40 млн. Победитель получит около $ 18 млн. После многочисленных переносов ивент проходит в Румынии вместо первоначально анонсированной Швеции. Из-за ситуации с COVID-19 событие пройдёт без зрителей.
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