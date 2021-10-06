Far Cry 6 на ПК страдает от плохой оптимизации

Несколько дней назад Ubisoft сняла эмбарго на стримы и видео по Far Cry 6, и в сети появились тесты производительности. Дорелизные тестирования игры показывают неутешительные результаты. Судя по всему, проект не использует все потоки процессора на полную.

Издание Dark Side of Gaming протестировало производительность во внутриигровом бенчмарке — на ПК с RTX 3080 и Intel Core i9 9900K с 16 ГБ оператив​ной памяти частотой 3600 Мгц.

DSoG провело три тестирования с ультранастройками графики и разным разрешением: 4К, 2К и 1080р. Ни в одном из них на топовой конфигурации не удалось выжать более 90 кадров в секунду. А в 4К происходят странные просадки без веских на то причин.

Судя по показателям, игра хоть и использует все ядра и потоки процессора, но далеко не на полную мощность. Из-за чего даже в Full HD производительность упирается именно в ЦП, а не в видеокарту.

По мнению издания, разработчики смогут исправить эту проблему в будущих обновлениях с помощью низкоуровневого API в DirectX 12, который поможет оптимизировать нагрузку на процессор.

Far Cry 6 выйдет 7-го октября. Ранее в игре обнаружили секретную концовку.