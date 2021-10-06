Пришлось качать 231 ГБ: игрок столкнулся с багом в Call of Duty: Black Ops Cold War

Финальный сезон Call of Duty: Black Ops Cold War стартует завтра, 7 октября. Игроки могут предварительно скачать патч и дождаться запуска новой операции, однако читатель Reddit под ником Forever_Nocturnal сообщил о рекордном размере апдейта на Xbox Series X — 231 гигабайт.

Патч для перехода на пятый сезон занял у игрока всего 12 гигабайт, тогда как этот занимает столько же, сколько и сама игра. Другие уже сталкивались с подобной проблемой — иногда перед стартом новой операции у некоторых шутер начинает полностью переустанавливаться. Причины неизвестны.

Шестой сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone завершит сюжетную линию Шва и Адлера, а потом произойдёт слияние со следующей частью серии под названием Vanguard. Новый сезон добавит в шутер оперативников, оружие, карты, режимы, предметы кастомизации и многое другое.

Black Ops Cold War доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на тех же платформах.