Пришлось качать 231 ГБ: игрок столкнулся с багом в Call of Duty: Black Ops Cold War

Финальный сезон Call of Duty: Black Ops Cold War стартует завтра, 7 октября. Игроки могут предварительно скачать патч и дождаться запуска новой операции, однако читатель Reddit под ником Forever_Nocturnal сообщил о рекордном размере апдейта на Xbox Series X — 231 гигабайт.
Патч для перехода на пятый сезон занял у игрока всего 12 гигабайт, тогда как этот занимает столько же, сколько и сама игра. Другие уже сталкивались с подобной проблемой — иногда перед стартом новой операции у некоторых шутер начинает полностью переустанавливаться. Причины неизвестны.
Шестой сезон Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone завершит сюжетную линию Шва и Адлера, а потом произойдёт слияние со следующей частью серии под названием Vanguard. Новый сезон добавит в шутер оперативников, оружие, карты, режимы, предметы кастомизации и многое другое.
Black Ops Cold War доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на тех же платформах.
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