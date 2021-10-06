Утечка: исходный код Twitch, аналог Steam от Amazon и возможный заработок стримеров

Неизвестный хакер слил в сеть исходный код Twitch, информацию о возможных доходах стримеров и другие детали. Утечка произошла на площадке 4chan, куда злоумышленник выложил файл размером 125 ГБ.

В нём пользователь Sinoc229 нашёл массу интересных данных. Например, появилась информация о Vapor — аналоге Steam от Amazon Games. Если верить файлам, то в проект интегрируют функционал Twitch и добавят игру Vapeworld, которая станет VR-чатом. Все названия используются в качестве рабочих.

Также просочились данные о заработке стримеров. Так, например, бывший профессиональный киберспортсмен под ником xQcOW за сентябрь 2021 года получил на Twitch $ 752 тыс., а Hasanabi заработал почти $ 211 тыс.

Появилась информация и о выплатах стримеров с 2019 года. Если судить по таблице, то за три года DrLupo заработал почти $ 1,9 млн, тогда как заработок действующего киберспортсмена Tfue составил $ 5,2 млн. Возможно, эти данные не совсем достоверные, поскольку стример FormaL отреагировал несерьёзно.

По словам хакера, он сделал это из-за желания развить конкуренцию в стриминге из-за того, что Twitch — «отвратительная токсичная выгребная яма». Злоумышленник подчеркнул, что это только первая часть утечки.