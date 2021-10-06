6 октября спало эмбарго на публикацию обзоров Far Cry 6. По словам журналистов, никакой революции в серии точно не произошло, однако в целом играть в шутер всё ещё увлекательно.

Разработчики реализовали множество механик и систем, однако никакая из них не получила глубокую проработку. Также критике подвергся сюжет и неожиданно наполнение открытого мира, а вот базовый геймплей многим показался удачным и весёлым.

В итоге произошёл эдакий диссонанс: играть вроде и весело, однако сами миссии получились скупыми на разнообразие. Развлекать с обширным арсеналом во многом приходится самому себя.

На момент публикации Far Cry 6 оценили хуже всех номерных частей серии. Лидером на Metacritic выступает третья часть, а за ней следуют четвёртая и вторая.

Версия новинки для PS5 за счёт числа обзоров стала основной — у неё 76 баллов из 100 на основе 27 обзоров. У ПК опережение на балл, но куда меньше обзоров — всего 14. Ситуация с шутером на Xbox Series X куда лучше — 81 балл при 17 рецензиях. Средний рейтинг на агрегаторе Opencritic, который сразу учитывает все версии, 78 баллов.

Оценки Far Cry 6

По мнению автора VGC, самая главная проблема Far Cry 6 — скучные миссии. Команда пыталась разбавить это весельем и толпами противников, но интереснее не стало.

Самая большая неудача Far Cry 6 заключается в том, что задания попросту неинтересные. Конечно, они могут быть весёлыми, потому что появляется больше врагов, но факт остаётся фактом. Это длинная игра, на завершение которой у нас ушло около 22 часов, но такое чувство, что суть игры можно было передать за 5 часов.

Журналист Dualshockers подчеркнул, что формула с прописанным главным героем ему показалась интересной. По его словам, персонаж тесно связан с жителями Яры и это ощущается.

Если говорить про Far Cry 6, то это та игра, в которой вы не играете за пленного отдыхающего или какого-то агента. Дани Рохас — гражданин Яры. Сирота, пытающийся сбежать от тирании. Это изменение, которое делает погружение лучше.

Мы тоже прошли новинку Ubisoft и поделились своими впечатлениями в текстовой рецензии и видеообзоре.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.