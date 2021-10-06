The International 2021: расписание первого дня и где смотреть турнир

После распределения команд на группы Valve объявила расписание первого игрового дня TI10 по Dota 2, который пройдёт 7 октября.

Российские команды Virtus.pro и Team Spirit также узнали своих первых оппонентов. VP в первый день сыграет с Team Undying, Alliance и OG. Состав «Драконов» встретится с Team Secret и PSG.LGD.

Расписание матчей первого игрового дня группы A

10:00 мск

OG — Alliance

Virtus.pro — Team Undying

Evil Geniuses — Team Aster

Invictus Gaming — T1

14:00 мск

OG — Thunder Predator

Virtus.pro — Alliance

Evil Geniuses — T1

Invictus Gaming — Team Undying

18:00 мск

Virtus.pro — OG

Evil Geniuses — Invictus Gaming

Team Aster — Team Undying

Alliance — Thunder Predator

Расписание матчей первого игрового дня группы B

12:00 мск

Team Secret — Team Spirit

PSG.LGD — Quincy Crew

Elephant — beastcoast

Vici Gaming — Fnatic

16:00 мск

Team Secret — beastcoast

PSG.LGD — Team Spirit

Elephant — Fnatic

Vici Gaming — SG e-sports

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.