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The International 2021: расписание первого дня и где смотреть турнир

The International 2021: расписание первого дня и где смотреть турнир
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После распределения команд на группы Valve объявила расписание первого игрового дня TI10 по Dota 2, который пройдёт 7 октября.

Российские команды Virtus.pro и Team Spirit также узнали своих первых оппонентов. VP в первый день сыграет с Team Undying, Alliance и OG. Состав «Драконов» встретится с Team Secret и PSG.LGD.

Расписание матчей первого игрового дня группы A

10:00 мск

  • OG — Alliance
  • Virtus.pro — Team Undying
  • Evil Geniuses — Team Aster
  • Invictus Gaming — T1

14:00 мск

  • OG — Thunder Predator
  • Virtus.pro — Alliance
  • Evil Geniuses — T1
  • Invictus Gaming — Team Undying

18:00 мск

  • Virtus.pro — OG
  • Evil Geniuses — Invictus Gaming
  • Team Aster — Team Undying
  • Alliance — Thunder Predator

Расписание матчей первого игрового дня группы B

12:00 мск

  • Team Secret — Team Spirit
  • PSG.LGD — Quincy Crew
  • Elephant — beastcoast
  • Vici Gaming — Fnatic

16:00 мск

  • Team Secret — beastcoast
  • PSG.LGD — Team Spirit
  • Elephant — Fnatic
  • Vici Gaming — SG e-sports

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.

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