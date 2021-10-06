The International 2021: расписание первого дня и где смотреть турнир
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После распределения команд на группы Valve объявила расписание первого игрового дня TI10 по Dota 2, который пройдёт 7 октября.
Российские команды Virtus.pro и Team Spirit также узнали своих первых оппонентов. VP в первый день сыграет с Team Undying, Alliance и OG. Состав «Драконов» встретится с Team Secret и PSG.LGD.
Расписание матчей первого игрового дня группы A
10:00 мск
- OG — Alliance
- Virtus.pro — Team Undying
- Evil Geniuses — Team Aster
- Invictus Gaming — T1
14:00 мск
- OG — Thunder Predator
- Virtus.pro — Alliance
- Evil Geniuses — T1
- Invictus Gaming — Team Undying
18:00 мск
- Virtus.pro — OG
- Evil Geniuses — Invictus Gaming
- Team Aster — Team Undying
- Alliance — Thunder Predator
Расписание матчей первого игрового дня группы B
12:00 мск
- Team Secret — Team Spirit
- PSG.LGD — Quincy Crew
- Elephant — beastcoast
- Vici Gaming — Fnatic
16:00 мск
- Team Secret — beastcoast
- PSG.LGD — Team Spirit
- Elephant — Fnatic
- Vici Gaming — SG e-sports
Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.
- Русскоязычная трансляция
- Англоязычная трансляция
- Прямо в Dota 2 во вкладке «Просмотр»
Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.
Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.
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