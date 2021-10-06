Русский рэп играет на радио в бете Battlefield 2042

Сегодня стартовала публичная бета Battlefield 2042 и многие обратили внимание на местные радиостанции, которые можно включить в транспорте — музыка тут на самый разный вкус. И да, есть даже русский рэп.

Мы и сами успели послушать один из треков. Вот первый:

А вот такое нашлось на YouTube:

Ещё есть и третья русская композиция:

Тут же игрок просто переключает доступные радиостанции — разной музыки действительно много. К жанровому разнообразию вопросов точно нет.

Бета Battlefield 2042 стартовала сегодня утром. Сначала некоторые столкнулись с недоступностью серверов, но довольно быстро EA удалось справиться с нагрузкой и проблем со входом в шутер больше вроде бы не наблюдалось.

Сейчас поиграть могут предзаказавшие полную версию и подписчики EA Play, а с утра 8 октября к ним подключатся все желающие.