Русский рэп играет на радио в бете Battlefield 2042

Сегодня стартовала публичная бета Battlefield 2042 и многие обратили внимание на местные радиостанции, которые можно включить в транспорте — музыка тут на самый разный вкус. И да, есть даже русский рэп.
Мы и сами успели послушать один из треков. Вот первый:
А вот такое нашлось на YouTube:
Ещё есть и третья русская композиция:
Тут же игрок просто переключает доступные радиостанции — разной музыки действительно много. К жанровому разнообразию вопросов точно нет.
Бета Battlefield 2042 стартовала сегодня утром. Сначала некоторые столкнулись с недоступностью серверов, но довольно быстро EA удалось справиться с нагрузкой и проблем со входом в шутер больше вроде бы не наблюдалось.
Сейчас поиграть могут предзаказавшие полную версию и подписчики EA Play, а с утра 8 октября к ним подключатся все желающие.
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