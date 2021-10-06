Фанат GTA 5 добавил в игру ультрареализм с помощью модификаций

GTA 5 получила уже множество модов, улучшающих графику и подтягивающих её до современного уровня. Однако из игры ещё можно что-то выжать — этим занялся автор канала Digital Dreams. Он показал экшен Rockstar Games в 4K-разрешении и с несколькими модами на реалистичную картинку.

На протяжении всего видео автор ездит на автомобиле по городу и показывает его красоты. В конце он выходит и прогуливается по Лос-Сантосу пешком.

Энтузиаст использовал моды на трассировку лучей, реалистичный городской трафик и другой софт, улучшающий графику. GTA 5 в таком виде автор запустил на ПК с видеокартой ASUS TUF RTX 3090 и процессором Ryzen 3900X.

Многое пользователи сошлись во мнении, что если Rockstar когда-нибудь выпустит ремастер пятой части, то он должен выглядеть именно так.

Некстген-версия GTA 5 выйдет в марте 2022 года для ПК, PS5 и Xbox Series.