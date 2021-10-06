Microsoft сама рассказала, как обойти свои же ограничения при установке Windows 11

Microsoft напридумывала защиты для Windows 11, а теперь сама постепенно рассказывает, как обходить ограничения для людей с неподходящим железом.

Камня преткновения для установки новой ОС два: модуль TPM (нужен версии 2.0) и старые процессоры (нужны не старше пары-тройки лет). То есть условная Intel Core i7-7700 не поддерживается, тогда как Core i3-8100 — поддерживается. Со стороны выглядит немного бредово.

Видимо, именно поэтому в блоге Windows появилась инструкция по установке новой ОС в обход официальных запретов. Даже если на ПК нет TPM 2.0 или нужного процессора — если на компьютере работает Windows 10, то на нём без проблем пойдёт и Windows 11. Главное — иметь хотя бы модель TPM 1.2.

Как обойти проверку TPM и ЦП?

открыть «Выполнить» (Win+R) и ввести запрос «regedit» перейти в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup создать файл с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU типа REG_DWORD. В значении прописать «1».

Но Microsoft предупреждает о последствиях неверного изменения параметров и дальнейших неполадках.

Неправильное изменение параметров системного реестра с помощью редактора реестра или любым иным путём может привести к возникновению серьёзных неполадок. Для этих проблем может потребоваться переустановка операционной системы. Корпорация не гарантирует, что такие неполадки могут быть устранены. Внося изменения в реестр, вы действуете на свой страх и риск.

Наша проверка показала, что способ действительно работает: Windows 10 даже при включённой защите TPM 2.0 отказывалась автоматически обновляться до Windows 11 из-за старого процессора (стоит Core i5-6600). Я установил W11 на флешку через официальное приложение «Установочный носитель Windows 11».

И вот Windows 11 на Intel Core i5-6600

Windows 11 вышла 4 октября — на день раньше официальной даты выхода. В Microsoft предупреждают, что при установке на ПК со старым железом могут возникнуть проблемы с установкой последующих обновлений.