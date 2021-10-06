Twitch подтвердил крупную утечку данных и пытается выяснить её масштаб

6 октября хакер слил в сеть исходный код Twitch, информацию о возможном заработке стримеров площадки и многие другие детали. Сервис отреагировал на это и подтвердил, что утечка действительно произошла.
По словам Twitch, сотрудники активно работают и пытаются выяснить масштаб действий злоумышленника. Как только появится информация, её сообщат пользователям.
Помимо исходного кода и доходов стримеров, в утекших файлах нашли проект Vapor. Он выступит аналогом Steam от Amazon Games и включит в себя множество функций Twitch. Хакер заявил, что это первая часть утечки, но когда ждать и ждать ли вообще вторую, неизвестно.
Специалист по кибербезопасности оценил размер утечки. Если он подтвердится, то она станет «крупнейшей, какую он видел в своей жизни».
Разработчики третьего «Ведьмака» из CD Projekt RED показали геймплей игры на Steam Deck. Оценить качество картинки в полной мере не получится, но отсутствие подтормаживаний радует.
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