Завтра покажут первый трейлер хоррор-экранизации Resident Evil

Новая экранизация Resident Evil с подзаголовком Welcome to Raccoon City получит первый трейлер уже завтра, 7 октября. Это будет именно трейлер, а не тизер, что говорит о увеличенной длительности и большом количестве кадров.

Анонс трейлера сделала Sony Pictures. Она приложила короткий ролик, в котором показала свежие моменты.

Заражённый вирусом пёс

Лиза Тревор

Режиссёр фильма Йоханнес Робертс при создании ленты вдохновлялся ремейком Resident Evil 2. Картина сделает упор на хоррор-составляющую и, по словам Робертса, понравится всем фанатам.

Главные роли в новой экранизации Resident Evil исполнили Том Хоппер (Альберт Вескер), Кая Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Робби Амелл (Крис Рэдфилд), Ханна Джон-Кэймен (Джилл Валентайн) и Эван Джогиа (Леон Кеннеди).

Премьера ленты в России состоится 2 декабря, тогда как мировой выход назначен на 24 ноября.