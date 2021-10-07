В Dota 2 к старту The International 10 добавили интеграцию с Twitch и «рёв болельщиков»

Первые матчи Ti10 стартуют совсем скоро​ и Valve спешно добавляет новые элементы в Dota 2 для комфортного просмотра турнира.

Так как игры крупнейшего киберспортивного события пройдут без живой аудитории, разработчики придумали новую систему «рёва болельщиков и аплодисментов»​. Во время просмотра матча можно нажать на логотип команды сверху, чтобы подбодрить любимый коллектив. Система суммирует и отобразит «аплодисменты и рёв толпы» прямо на экране.

В потоке аплодисментов так же будут видны логотипы команд различных уровней «Клуба Поддержки» — бронзовые, серебряные или золотые.

​Вдобавок The International 10 полностью интегрирован с Twitch — расширение разработали совместно с bukka и SUNSfan. Вот какие возможности реализованы:

Система « рёва болельщиков и аплодисментов » работает прямо с онлайн-площадки;

» работает прямо с онлайн-площадки; Просмотр подробной информации о предмете или герое простым наведением курсора;

о предмете или герое простым наведением курсора; Отображение прогнозов на матч — можно предсказывать победителя и зарабатывать очки боевого пропуска не заходя в саму Dota 2;

на матч — можно предсказывать победителя и боевого пропуска не заходя в саму Dota 2; Twitch Drops — за просмотр 1 часа любого матча вы получите бесплатный сундук The International 2021 Lineage Treasure.

​Для работы расширения не забудьте войти в свой аккаунт Twitch и подключить к нему ваш Steam. Сделать это можно в настройках сайта в пункте «Подключения».

Крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 — The International 10 — начнётся сегодня в 10:00 мск с матчей групповой стадии. Расписание на первый игровой день со всей нужной информацией находится здесь.

Новость по теме The International 2021: расписание первого дня и где смотреть турнир

На официальных каналах Twitch по TI10 можно будет смотреть игры параллельно через систему Multicast — сразу несколько трансляций в одной, чтобы ничего не упустить. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.