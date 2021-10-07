В Dota 2 к старту The International 10 добавили интеграцию с Twitch и «рёв болельщиков»

Первые матчи Ti10 стартуют совсем скоро и Valve спешно добавляет новые элементы в Dota 2 для комфортного просмотра турнира.
Так как игры крупнейшего киберспортивного события пройдут без живой аудитории, разработчики придумали новую систему «рёва болельщиков и аплодисментов». Во время просмотра матча можно нажать на логотип команды сверху, чтобы подбодрить любимый коллектив. Система суммирует и отобразит «аплодисменты и рёв толпы» прямо на экране.
В потоке аплодисментов так же будут видны логотипы команд различных уровней «Клуба Поддержки» — бронзовые, серебряные или золотые.
Вдобавок The International 10 полностью интегрирован с Twitch — расширение разработали совместно с bukka и SUNSfan. Вот какие возможности реализованы:
- Система «рёва болельщиков и аплодисментов» работает прямо с онлайн-площадки;
- Просмотр подробной информации о предмете или герое простым наведением курсора;
- Отображение прогнозов на матч — можно предсказывать победителя и зарабатывать очки боевого пропуска не заходя в саму Dota 2;
- Twitch Drops — за просмотр 1 часа любого матча вы получите бесплатный сундук The International 2021 Lineage Treasure.
Для работы расширения не забудьте войти в свой аккаунт Twitch и подключить к нему ваш Steam. Сделать это можно в настройках сайта в пункте «Подключения».
Крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 — The International 10 — начнётся сегодня в 10:00 мск с матчей групповой стадии. Расписание на первый игровой день со всей нужной информацией находится здесь.
На официальных каналах Twitch по TI10 можно будет смотреть игры параллельно через систему Multicast — сразу несколько трансляций в одной, чтобы ничего не упустить. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн.
- 7 октября 2021
-
09:43
-
09:30
-
09:08
- 6 октября 2021
-
19:31
-
19:09
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:42
-
17:22
-
17:12
-
15:38
-
14:57
-
14:08
-
13:44
-
12:50
-
12:20
-
11:51
-
11:35
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:34
-
10:00
-
09:47
-
08:46
- 5 октября 2021
-
22:18
-
21:54
-
21:32
-
20:36
-
19:59
-
19:36
-
19:07
-
18:58
-
18:39