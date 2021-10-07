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New World не ломает видеокарты NVIDIA, утверждает Amazon

New World не ломает видеокарты NVIDIA, утверждает Amazon
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В New World от Amazon игроки ещё до релиза столкнулись с выведением видеокарт серии RTX из строя. Проблема продолжается и по сей день — несмотря на выход драйверов и релизную версию игру с ограничением кадровой частоты.

Amazon выпустила официальное заявление в ответ на жалобы игроков.

Мы получили небольшое число сообщений игроков о поломках видеокарт GeForce RTX. После длительного расследования мы убедились, что New World не вызывает необратимых изменений оборудования, приводящих к его поломке.

В New World безопасно играть и мы рекомендуем игрокам, столкнувшимся с поломкой, обращаться напрямую к производителю видеокарты.
Что нужно знать о New World — новой большой MMORPG Что нужно знать о New World — новой большой MMORPG

New World — MMORPG от Amazon, выход которой состоялся 28 сентября. Её пиковый онлайн в Steam превысил 900 тысяч человек. Недавно в игре вышло первое обновление, которое доработало систему обнаружения АФК-игроков.

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