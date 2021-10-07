New World не ломает видеокарты NVIDIA, утверждает Amazon
Поделиться
В New World от Amazon игроки ещё до релиза столкнулись с выведением видеокарт серии RTX из строя. Проблема продолжается и по сей день — несмотря на выход драйверов и релизную версию игру с ограничением кадровой частоты.
Amazon выпустила официальное заявление в ответ на жалобы игроков.
Мы получили небольшое число сообщений игроков о поломках видеокарт GeForce RTX. После длительного расследования мы убедились, что New World не вызывает необратимых изменений оборудования, приводящих к его поломке.
В New World безопасно играть и мы рекомендуем игрокам, столкнувшимся с поломкой, обращаться напрямую к производителю видеокарты.
New World — MMORPG от Amazon, выход которой состоялся 28 сентября. Её пиковый онлайн в Steam превысил 900 тысяч человек. Недавно в игре вышло первое обновление, которое доработало систему обнаружения АФК-игроков.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
09:43
-
09:30
-
09:08
- 6 октября 2021
-
19:31
-
19:09
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:42
-
17:22
-
17:12
-
15:38
-
14:57
-
14:08
-
13:44
-
12:50
-
12:20
-
11:51
-
11:35
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:34
-
10:00
-
09:47
-
08:46
- 5 октября 2021
-
22:18
-
21:54
-
21:32
-
20:36
-
19:59
-
19:36
-
19:07
-
18:58
-
18:39
Партнерский контент