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Игрок в Minecraft построил Ривенделл из «Властелина колец»

Игрок в Minecraft построил Ривенделл из «Властелина колец»
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Игрок в Minecraft под ником 1nsinuating создал Ривенделл из «Властелина колец» Питера Джексона. Своей работой он поделился на Reddit.

Энтузиасту для постройки города эльфов понадобилось около четырёх недель. Он использовал комбинацию из WorldEdit, VoxelSniper и старой доброй постройки своими руками. Если приглядеться, то видны несколько одинаковых деревьев. Но от этого работа поражает не меньше.

Несмотря на качественную картинку, постройка выполнена в Minecraft без графических модов — ​это обычная версия игры, отрендеренная в Blender и обработанная в Adobe Photoshop.

Сам ​1nsinuating работает в Sapphire Studios — официальном партнёре Minecraft по созданию карт для обучения и погружения в различные вселенные. Посмотреть на другие работы автора можно в его твиттере.

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