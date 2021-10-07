Эксперт разобрал бету Battlefield 2042 на PS5, Xbox Series и ПК

Блогер ElAnalistaDeBits изучил технические особенности беты Battlefield 2042, поделившись своими наблюдениями в тематическом ролике. Мы кратко пересказываем суть.

Важно: это разбор беты клиента многомесячной давности — к релизу 19 ноября многое может (и должно) измениться.

На консолях используется динамическое 4К: на PS5, что удивительно, разрешение незначительное выше, чем на Xbox Series X. Хотя при стандартном геймплее даже сравнивая бок о бок вряд ли подобную разницу удастся увидеть:

PS5 — 1872р

Xbox Series X — 1800р

Xbox Series S — 1260р (динамическое 1440р).

Графически все версии плюс-минус одинаковые:

на ПК можно выкрутить дальность прорисовки

на Xbox Series X и S выше качество отражений, чем на PS5

качество текстур везде приблизительно одинаковое

на Series S меньше растительности.

Производительность на консолях уже сейчас вызывает уважение — везде практически стабильные 60 кадров в секунду с редкими и мимолётными падениями, которые легко и не заметить благодаря правильной подаче кадров.

А вот на ПК много жалоб — причём, похоже, тут уже кому как повезёт. У кого-то на более слабом железе играет очень нестыдно, тогда как на более мощном наоборот начинаются проблемы с низкой производительностью и другими неприятностями.

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Бета Battlefield 2042 идёт уже 24 часа. Завтра, 8 октября в 10:00 мск, доступ откроют для всех, тогда как пока сыграть могут владельцы комплекта предзаказа и подписчики EA Play. Релиз полной версии ожидается 19 ноября.