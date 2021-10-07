AMD подтвердила ухудшение работы своих процессоров на Windows 11
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Windows 11 вышла — установить свежую ОС может каждый желающий с подходящим процессором, однако AMD пока что не советует обновляться из-за проблем с производительностью.
По словам компании, новая операционная система ухудшает работу процессоров — Ryzen, Epyc и Athlon. На это есть две причины — задержки доступа кэш-памяти третьего уровня и проблемы с выделением самого быстрого ядра процессора. В первом случае работа игр падает до 15%, а программ — до 5%.
В случае отсутствия выделения нужного ядра процессора скорость работы программ также снижается. Особенно это ощутят владельцы восьмиядерных процессоров с TDP более 65 Вт.
AMD и Microsoft уже решают проблему и планируют выпустить новое программное обеспечение в октябре 2021 года.
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