Создатели Mortal Kombat хотят добавить в игру Баффи — истребительницу вампиров

Глава студии NetherRealm и творческий руководитель Mortal Kombat 11 Эд Бун ответил на вопрос фаната о добавлении персонажа Баффи — истребительницы вампиров.

Поверьте, её имя на протяжении многих лет упоминалось в наших разговорах о возможных гостях для Mortal Kombat.

Баффи — персонаж одноимённого телесериала о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. В нём она сражается с демонами, вампирами и другими силами зла. Сериал создан по мотивам полнометражного фильма 1992 года Джосом Уидоном.

Возможно, издателю Mortal Kombat не удаётся договориться о введении персонажа как гостя из-за жестокости игры — Баффи теперь принадлежит семейной компании Disney.

Mortal Kombat 11 — продолжение Mortal Kombat X. Из гостевых персонажей игру посетили Джокер, Спаун, Терминатор, Робокоп и Джон Рэмбо. Сейчас в PS Plus, кстати, бесплатно раздают 10 часть.