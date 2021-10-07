Создатели Mortal Kombat хотят добавить в игру Баффи — истребительницу вампиров

Глава студии NetherRealm и творческий руководитель Mortal Kombat 11 Эд Бун ответил на вопрос фаната о добавлении персонажа Баффи — истребительницы вампиров.
Поверьте, её имя на протяжении многих лет упоминалось в наших разговорах о возможных гостях для Mortal Kombat.
Баффи — персонаж одноимённого телесериала о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами. В нём она сражается с демонами, вампирами и другими силами зла. Сериал создан по мотивам полнометражного фильма 1992 года Джосом Уидоном.
Возможно, издателю Mortal Kombat не удаётся договориться о введении персонажа как гостя из-за жестокости игры — Баффи теперь принадлежит семейной компании Disney.
Mortal Kombat 11 — продолжение Mortal Kombat X. Из гостевых персонажей игру посетили Джокер, Спаун, Терминатор, Робокоп и Джон Рэмбо. Сейчас в PS Plus, кстати, бесплатно раздают 10 часть.
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