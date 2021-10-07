В Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone начался шестой сезон — что нового?
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Утром 7 октября в Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone начался шестой сезон — для Cold War он станет финальным. Со стартом операции заметно изменился Верданск, появились новые оперативники, виды оружия, карты и таинственные бункеры.
Что нового в шестом сезоне?
- В Call of Duty: Warzone изменился Верданск. Из-за действий Адлера в городе появились большие трещины, которые разрушили центр и стадион
- Из-за разломов под Верданском появились бункеры времён Второй мировой войны. В подземных системах проходов и комнатах можно найти много чего интересного
- В Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone вернулась классическая версия ГУЛАГа. Авторы изменили карту и придали ей вид из Modern Warfare
- Новые оперативники: Алекс Мейсон (НАТО) и Фюьз (ОВД). Первого можно получить за покупку боевого пропуска, а второго придётся приобрести во внутриигровом магазине
- Зомби-режим в Black Ops Cold War получил сюжетную развязку, новые перки, карту Forsaken, виды оружия и многое другое
- В Black Ops Cold War появились три новые карты — Deprogram (6х6), Amerika (6х6) и Gluboko (2х2, 3х3)
- В Call of Duty: Black Ops Cold War и Warzone добавили пять видов оружия, три из них доступны сразу же: штурмовая винтовка Grav, дробовик «Железная шкура» и боевой топор. Пистолет-пулемёт LAPA, а также серп и молот можно будет получит за испытания
- В Black Ops Cold War и Warzone отпразднуют хэллоуин. Событие «Призраки» начнётся в обоих шутерах 19 октября. Ивент на время добавит различные события и награды
- Если сделать предварительный заказ Call of Duty: Vanguard, то для Warzone и Black Ops Cold War можно получить оперативника Артура Кингсли
Трейлер боевого пропуска 6 сезона
Кинематографический трейлер 6 сезона
Шестой сезон станет финальным. После него авторы сосредоточатся на новой части серии — Call of Duty: Vanguard. Она выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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