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Представлена PS5 за 25 млн рублей, с золотым корпусом и подставкой из чёрного дерева

Представлена PS5 за 25 млн рублей, с золотым корпусом и подставкой из чёрного дерева
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Компания Caviar показала PS5, корпус которой сделан из 18-каратного жёлтого золота. Подставка тоже необычная, она выполнена из чёрного дерева. Стоимость такой консоли составляет больше 25 млн рублей (примерно $ 352 тыс.).

По обеим сторонам PS5 украшена рельефным узором, который «создает удивительную игру света и тени». Снизу расположен логотип компании. Caviar изменила и внешний вид геймпада. DualSense обтянут натуральной чёрной кожей, а стики сделаны из золота. В их центре находится логотип в виде короны.

Caviar известна тем, что делает из различных вещей предметы роскоши. Конечно, чтобы окупать затраты на производство, компания не выпускает большое количество моделей. На сайте указано, что таких PS5 выпустят всего пять.

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