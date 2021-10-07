Верданск навсегда исчезнет из Call of Duty: Warzone после 6 сезона

7 октября в Call of Duty: Warzone начался шестой сезон. Он станет последним, в котором игроки сражаются в Верданске. Знаменитый город исчезнет после окончания сезона, а новая карта Pacific, судя по всему, появится в королевской битве после релиза Call of Duty: Vanguard.
Сотрудник Raven рассказал об этом в отдельном видео, которое запостил аккаунт CharlieIntel — он собирает новости о франшизе.
Шестой сезон в Верданске станет для нас последним. Мы хотели сделать что-то особенное, поэтому вернули оригинальный ГУЛАГ в классических душевых, который нравился игрокам. Карта в шестом сезоне Warzone наполнена контентом и секретами, и мы не можем дождаться, когда фанаты раскроют их.
В шестом сезоне Call of Duty: Warzone Верданск почти разрушен из-за действий Адлера. Многие локации подверглись деформации, а игрокам открылись новые пути и лазейки. После катастрофы стало понятно, что под городом находятся секретные военные бункеры времён Второй мировой войны.
О новой карте в Call of Duty: Warzone стало известно в сентябре. Игроки отправятся на острова, а при создании локации авторы учитывали фидбек фанатов и накопленный опыт при работе над Верданском.
Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. События шутера развернутся в антураже Второй мировой войны, поэтому новая локация в Warzone создаётся под схожий сеттинг.
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