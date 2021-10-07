Игроки в New World раздеваются, ползают по земле и дерутся. Это новый флешмоб

Фанаты New World устроили новый флешмоб. Его суть: снять всю одежду, лечь на землю и ползать словно червь. Игроки замечают в мире MMORPG всё больше и больше пользователей, которые ведут себя странно.
LukewarmCola опубликовал небольшой отрезок, в котором можно посмотреть на необычные действия. Геймер бежал и увидел четырёх игроков, которые без одежды ползли по земле. Без раздумий он сделал точно так же и влился в компанию.
Да, это новый мир, детка!
Пользователи восприняли новые занятия с юмором. Ещё одним отрывком поделился Rygalia. В минутном видео два игрока сражаются в кулачном бою, а вокруг них сидят другие — как на арене.
Запуск New World без сомнений можно назвать успешным, но игроки столкнулись с проблемой поломки видеокарт NVIDIA. За этим последовали жалобы, но Amazon утверждает, что игра не ломает устройства.
- 7 октября 2021
-
17:06
-
16:34
-
16:01
-
15:36
-
15:18
-
15:15
-
14:46
-
14:01
-
13:36
-
13:17
-
12:25
-
12:15
-
11:50
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
10:40
-
10:27
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:08
- 6 октября 2021
-
19:31
-
19:09
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:42
-
17:22
-
17:12
-
15:38
-
14:57
-
14:08
-
13:44
-
12:50