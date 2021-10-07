Игроки в New World раздеваются, ползают по земле и дерутся. Это новый флешмоб

Фанаты New World устроили новый флешмоб. Его суть: снять всю одежду, лечь на землю и ползать словно червь. Игроки замечают в мире MMORPG всё больше и больше пользователей, которые ведут себя странно.

LukewarmCola опубликовал небольшой отрезок, в котором можно посмотреть на необычные действия. Геймер бежал и увидел четырёх игроков, которые без одежды ползли по земле. Без раздумий он сделал точно так же и влился в компанию.

Да, это новый мир, детка!

Пользователи восприняли новые занятия с юмором. Ещё одним отрывком поделился Rygalia. В минутном видео два игрока сражаются в кулачном бою, а вокруг них сидят другие — как на арене.

Запуск New World без сомнений можно назвать успешным, но игроки столкнулись с проблемой поломки видеокарт NVIDIA. За этим последовали жалобы, но Amazon утверждает, что игра не ломает устройства.