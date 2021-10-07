Следующей бесплатной игрой в EGS станет экшен о зомби Stubbs the Zombie
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В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 7 по 14 октября можно забрать симулятор сборщика компьютера PC Building Simulator. Потом раздадут экшен Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse и набор Epic для Paladins.
Авторы PC Building Simulator предлагают игрокам поэкспериментировать и собрать ПК мечты. По словам разработчиков, сложностей возникнуть не должно, поскольку всё прозрачно и понятно. В игре есть продукты многих известных производителей железа, в том числе Intel, Asus, AMD, Corsair, NVIDIA и других.
Набор для Paladins и Stubbs the Zombie
- Комплект для шутера Paladins включает в себя четырёх чемпионов: Андроксуса, Раума, Тайру и Инь. Также в нём идут различные бонусные предметы для каждого персонажа.
- В Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse игрокам предстоит взять на себя роль зомби по имени Стаббс и убивать жителей городка Панчбоул. Всё ради того, чтобы отомстить за свою смерть и найти возлюбленную Мэгги Мандэй.
В честь 20-летия бренда Xbox компания Microsoft анонсировала уникальные девайсы для консолей Xbox Series. В линейку вошли геймпад и наушники.
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