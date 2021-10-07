В тизере DC FanDome 2021 показали новые кадры игр Gotham Knights и «Отряда самоубийц»
Поделиться
16 октября начнётся DC FanDome 2021, а компания Warner Bros. показала тизер мероприятия, в котором есть свежие кадры из Gotham Knights и «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости».
Также в ролике можно увидеть сцены из других проектов DC вроде фильма «Бэтмен».
Кадр из Suicide Squad: Kill the Justice League c вооружёнными героями
Красный колпак на мотоцикле подъезжает к Найтвингу
Члены Отряда самоубийц смотрят в землю
Бэтгёрл бежит от врагов
Экшен про Отряд самоубийц и Gotham Knights про приспешников Бэтмена выйдут в 2022 году — первая на PS5, Xbox Series и ПК, а вторая ещё и на консолях прошлого поколения.
Также на мероприятии покажут новый трейлер фильма «Бэтмен». Главную роль исполнит актёр Роберт Паттинсон, также в фильме появятся Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин и многие другие. Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.
Комментарии
- 7 октября 2021
-
19:08
-
18:46
-
18:16
-
17:41
-
17:06
-
16:34
-
16:01
-
15:36
-
15:18
-
15:15
-
14:46
-
14:01
-
13:36
-
13:17
-
12:25
-
12:15
-
11:50
-
11:24
-
11:22
-
11:17
-
10:40
-
10:27
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:08
- 6 октября 2021
-
19:31
-
19:09
-
19:07
-
18:51
-
17:59
-
17:42
-
17:22
-
17:12
-
15:38
Партнерский контент