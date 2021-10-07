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В тизере DC FanDome 2021 показали новые кадры игр Gotham Knights и «Отряда самоубийц»

В тизере DC FanDome 2021 показали новые кадры игр Gotham Knights и «Отряда самоубийц»
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16 октября начнётся DC FanDome 2021, а компания Warner Bros. показала тизер мероприятия, в котором есть свежие кадры из Gotham Knights и «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости».

Также в ролике можно увидеть сцены из других проектов DC вроде фильма «Бэтмен».

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Экшен про Отряд самоубийц и Gotham Knights про приспешников Бэтмена выйдут в 2022 году — первая на PS5, Xbox Series и ПК, а вторая ещё и на консолях прошлого поколения.

Также на мероприятии покажут новый трейлер фильма «Бэтмен». Главную роль исполнит актёр Роберт Паттинсон, также в фильме появятся Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин и многие другие. Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.

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