В тизере DC FanDome 2021 показали новые кадры игр Gotham Knights и «Отряда самоубийц»

16 октября начнётся DC FanDome 2021, а компания Warner Bros. показала тизер мероприятия, в котором есть свежие кадры из Gotham Knights и «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости».

Также в ролике можно увидеть сцены из других проектов DC вроде фильма «Бэтмен».

Кадр из Suicide Squad: Kill the Justice League c вооружёнными героями

Красный колпак на мотоцикле подъезжает к Найтвингу

Члены Отряда самоубийц смотрят в землю

Бэтгёрл бежит от врагов

Экшен про Отряд самоубийц и Gotham Knights про приспешников Бэтмена выйдут в 2022 году — первая на PS5, Xbox Series и ПК, а вторая ещё и на консолях прошлого поколения.

Также на мероприятии покажут новый трейлер фильма «Бэтмен». Главную роль исполнит актёр Роберт Паттинсон, также в фильме появятся Женщина-кошка, Загадочник, Пингвин и многие другие. Премьера ленты состоится 3 марта 2022 года.