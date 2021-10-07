Elden Ring получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Ролевой экшен Elden Ring от японцев из FromSoftware получил возрастной рейтинг в Южной Корее. Игре поставили 18+.

Согласно описанию на сайте комиссии, в игре присутствуют окровавленные мечи и преобладает чрезмерное насилие. Это было понятно ещё по первым трейлерам, но возрастной рейтинг не даёт соврать — Elden Ring будет кровавой игрой с чудовищами и опасными тварями.

Летом FromSoftware поделилась массой деталей об Elden Ring. В игре будет большой открытый мир, а Джордж Мартин, как выяснилось, прорабатывал только лор, но не сюжет. За историю отвечали сотрудники японской студии.

Elden Ring была анонсирована в 2019 году. После первого тизера FromSoftware ушла в режим радиомолчания на пару лет, и только в 2021-м показала геймплей и ответила на многочисленные вопросы. И даже назвала дату выхода! Релиз экшена состоится 21 января 2022-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.