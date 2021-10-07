Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Elden Ring получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Elden Ring получила возрастной рейтинг в Южной Корее
Комментарии

Ролевой экшен Elden Ring от японцев из FromSoftware получил возрастной рейтинг в Южной Корее. Игре поставили 18+.

Согласно описанию на сайте комиссии, в игре присутствуют окровавленные мечи и преобладает чрезмерное насилие. Это было понятно ещё по первым трейлерам, но возрастной рейтинг не даёт соврать — Elden Ring будет кровавой игрой с чудовищами и опасными тварями.

Новость по теме
Вышел первый трейлер хоррор-экранизации Resident Evil — и он хороший!

Летом FromSoftware поделилась массой деталей об Elden Ring. В игре будет большой открытый мир, а Джордж Мартин, как выяснилось, прорабатывал только лор, но не сюжет. За историю отвечали сотрудники японской студии.

Elden Ring была анонсирована в 2019 году. После первого тизера FromSoftware ушла в режим радиомолчания на пару лет, и только в 2021-м показала геймплей и ответила на многочисленные вопросы. И даже назвала дату выхода! Релиз экшена состоится 21 января 2022-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021