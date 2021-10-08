Российская команда Virtus.pro выиграла два первых матча на The International 2021

Завершился первый игровой день TI10 по Dota 2. Российская команда Virtus.pro набрала первые очки после двух побед в групповой стадии и одной ничьёй. В первом матче представитель СНГ расправился с Team Undying, а во втором обыграла Alliance. У коллектива был и третий матч, который закончился со счётом 1-1 против OG.
Второй представитель СНГ — Team Spirit — не смог выиграть ни одного матча во второй группе. Однако команде противостояли Team Secret и PSG.LGD, которые считаются фаворитами чемпионата.
8 октября состоятся следующие матчи группового этапа. В них участники из СНГ получат возможность набрать очки и улучшить своё положение в турнирной таблице.
Матчи Virtus.pro и Team Spirit 8 октября
- 12:00 мск: Virtus.pro — T1
- 14:00 мск: Team Spirit — Elephant
- 16:00 мск: Virtus.pro — IG
- 18:00 мск: Team Spirit — Vici Gaming
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Румынии, Бухарест. Лучшие команды со всего мира разыгрывают $ 40 млн. Победитель чемпионата получит $ 18,2 млн.
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