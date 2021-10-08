Авторы Diablo 4 рассказали о работе над звуком и музыкой игры

Blizzard выпустила новый ежеквартальный отчёт о разработке Diablo 4. В этот раз разработчики остановились на звуке — одном из ключевых источников нарратива в экшене.

В блоге на официальном сайте авторы подробно рассказали, как записывали звук с помощью подручных предметов, и как аудиоряд влияет на настроение пользователя. Мы выбрали ключевые пункты из обращения разработчиков.

Звуки огня разработчики записывали в пустыне. Для этого они совершали вылазки небольшой командой со всем необходимым оборудованием. В тот период времени днём на улице была тёплая, но не жаркая погода, а вечером было прохладно.

Во время таких поездок авторы успевали записать и другие звуки, которые помогали им при разработке. К таким относятся удары камней, шелест листвы и остальные источники природного звучания.

При записи эффектов огненной магии разработчики подносили к микрофонам подожжённые палки. Затем звуки проходили долгие этапы обработки и получалось то, что есть в игре. В зависимости от силы заклинания авторы делали тембр более агрессивным или, наоборот, спокойным.

При создании звуков от монстров звукорежиссёры стараются сначала отобразить их ходьбу или передвижение. Это, по мнению старших специалистов Blizzard, помогает определить громкость их голоса.

Затем монстрам добавляются голоса. Их записывают либо с помощью животных, либо через семпл разных эффектов от звука подручных предметов.

Авторы специально создали разные тональности звука для каждой игровой локации. Так разработчики хотели показать различия регионов.

А если игрок спустится в подземелье, то звуки будут предельно нереалистичными. Авторы экшена утверждают, что в этот момент выкручивают творческий подход на максимум. Таким образом разработчики не хотят отвлекать игрока от чувства, когда зачищаешь подземелье в игре серии Diablo.

Дата релиза Diablo 4 до сих пор неизвестна. Игра создаётся для ПК и консолей.