Авторы Diablo 4 рассказали о работе над звуком и музыкой игры
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Blizzard выпустила новый ежеквартальный отчёт о разработке Diablo 4. В этот раз разработчики остановились на звуке — одном из ключевых источников нарратива в экшене.
В блоге на официальном сайте авторы подробно рассказали, как записывали звук с помощью подручных предметов, и как аудиоряд влияет на настроение пользователя. Мы выбрали ключевые пункты из обращения разработчиков.
- Звуки огня разработчики записывали в пустыне. Для этого они совершали вылазки небольшой командой со всем необходимым оборудованием. В тот период времени днём на улице была тёплая, но не жаркая погода, а вечером было прохладно.
- Во время таких поездок авторы успевали записать и другие звуки, которые помогали им при разработке. К таким относятся удары камней, шелест листвы и остальные источники природного звучания.
- При записи эффектов огненной магии разработчики подносили к микрофонам подожжённые палки. Затем звуки проходили долгие этапы обработки и получалось то, что есть в игре. В зависимости от силы заклинания авторы делали тембр более агрессивным или, наоборот, спокойным.
- При создании звуков от монстров звукорежиссёры стараются сначала отобразить их ходьбу или передвижение. Это, по мнению старших специалистов Blizzard, помогает определить громкость их голоса.
- Затем монстрам добавляются голоса. Их записывают либо с помощью животных, либо через семпл разных эффектов от звука подручных предметов.
- Авторы специально создали разные тональности звука для каждой игровой локации. Так разработчики хотели показать различия регионов.
- А если игрок спустится в подземелье, то звуки будут предельно нереалистичными. Авторы экшена утверждают, что в этот момент выкручивают творческий подход на максимум. Таким образом разработчики не хотят отвлекать игрока от чувства, когда зачищаешь подземелье в игре серии Diablo.
Дата релиза Diablo 4 до сих пор неизвестна. Игра создаётся для ПК и консолей.
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