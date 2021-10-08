«Эти столы старше The International». Зрители раскритиковали крупнейший турнир по Dota 2

The International 10 по Dota 2 стартовал 7 октября, первый игровой день уже завершён. Несмотря на большой бюджет состязания, качество проведения ивента оставляет желать лучшего.

В первую очередь это касается удобства команд. У российской Team Spirit оказалось так мало места в тренировочной комнате, что игроки соприкасались спинками стульев. Помимо этого, коллектив пожаловался на отсутствие средств личной гигиены в номере. После жалоб команде предоставили более просторное помещение и всё необходимое.

Тренировочная комната Team Spirit в отеле

Критике также подверглись рабочие места комментаторов. Сотрудники работают с неактивированной Windows 10 на обшарпанных столах. Зрители отметили, что они выглядят старше первого The International, прошедшего в 2011 году.

Столы у комментаторов

У студии аналитики — она ведёт мультитрансляцию и держит в курсе зрителей о проходящих матчах — большое помещение целиком состоит из зелёного экрана с наложением элементов The International. Из-за этого отчётливо видны артефакты изображения на лицах и одежде ведущих, а во время движения камеры трансляция немного подтормаживает.

XBOCT и Solo в студии

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The International 10 — юбилейный киберспортивный турнир по Dota 2 с призовым фондом более $ 40 млн. Победитель получит около $ 18 млн. После многочисленных переносов ивент проходит в Румынии вместо первоначально анонсированной Швеции. Ранее Valve добавила возможность прокачивать боевой пропуск Dota 2 прямо с Twitch.