«Эти столы старше The International». Зрители раскритиковали крупнейший турнир по Dota 2

The International 10 по Dota 2 стартовал 7 октября, первый игровой день уже завершён. Несмотря на большой бюджет состязания, качество проведения ивента оставляет желать лучшего.
В первую очередь это касается удобства команд. У российской Team Spirit оказалось так мало места в тренировочной комнате, что игроки соприкасались спинками стульев. Помимо этого, коллектив пожаловался на отсутствие средств личной гигиены в номере. После жалоб команде предоставили более просторное помещение и всё необходимое.
Тренировочная комната Team Spirit в отеле
Критике также подверглись рабочие места комментаторов. Сотрудники работают с неактивированной Windows 10 на обшарпанных столах. Зрители отметили, что они выглядят старше первого The International, прошедшего в 2011 году.
Столы у комментаторов
У студии аналитики — она ведёт мультитрансляцию и держит в курсе зрителей о проходящих матчах — большое помещение целиком состоит из зелёного экрана с наложением элементов The International. Из-за этого отчётливо видны артефакты изображения на лицах и одежде ведущих, а во время движения камеры трансляция немного подтормаживает.
XBOCT и Solo в студии
The International 10 — юбилейный киберспортивный турнир по Dota 2 с призовым фондом более $ 40 млн. Победитель получит около $ 18 млн. После многочисленных переносов ивент проходит в Румынии вместо первоначально анонсированной Швеции. Ранее Valve добавила возможность прокачивать боевой пропуск Dota 2 прямо с Twitch.
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