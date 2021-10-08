Bungie уберёт контент из дополнения «Отвергнутые» для Destiny 2 в феврале 2022 года
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С 22 февраля 2022 года дополнение «Отвергнутые» для Destiny 2 станет недоступным — это поможет разработчикам освободить место для запуска расширения «Королева-ведьма».
При этом сюжетная кампания дополнения станет полностью бесплатной уже 7 декабря и пройти её разрешат до 22 февраля.
Если вы или ваши друзья ещё не успели насладиться эпичным сюжетом «Отвергнутых» и познакомиться с Ульдреном до того, как он превратился в Ворона, не упустите эту возможность.
Дополнение переместят в «Хранилище контента Destiny», о котором студия рассказывала в прошлом году. Оно позволяет разработчикам «создавать устойчивую экосистему, где мир игры продолжит развиваться и удивлять».
Релиз дополнения «Королева-ведьма» состоится 22 февраля 2022 года. Destiny 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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